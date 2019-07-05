Лучшие семейные пары Поморья удостоены медали "За любовь и верность"

АРХАНГЕЛЬСК, 5 июл – РИА Новости. В преддверии Дня семьи, любви и верности 74 семейные пары Поморья удостоены медали "За любовь и верность"; торжественная церемония чествования состоялась в пятницу в Биржевом зале Архангельских гостиных дворов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Награду из рук губернатора Игоря Орлова получили супруги, воплотившие мечту всех молодоженов о долгой и счастливой семейной жизни. Совместный жизненный путь этих пар исчисляется тремя, пятью и даже шестью десятилетиями.

"Есть абсолютные ценности, которые позволяют человеку двигаться вперед, несмотря ни на что. Эти ценности проверены веками, самыми сложными вызовами, которые стояли перед нашей нацией. И среди этих ценностей главенствующее место занимает семья, чья значимость очевидна. Сегодня мы говорим слова благодарности людям, которые пронесли сквозь года любовь и верность, сохранили особое единение двух душ, двух сердец. Такой пример жизненно необходим нашей молодежи, нашим детям, которые должны с молоком матери впитать в себя понимание того, что жить в семье и согласии, рожать детей, воспитывать внуков и правнуков – величайшее счастье", - приводит пресс-служба слова Игоря Орлова, обратившегося к виновникам торжества с самым теплым и искренним поздравлением.

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева в свою очередь вспомнила слова Иоанна Златоуста, по ее мнению, тонко отражающие суть и смысл супружеских отношений: "Муж с женой должны быть подобны руке и глазам. Когда руке больно – глаза плачут. А когда глаза плачут – руки вытирают слезы".

"Мы сегодня не просто чествуем семьи, мы чествуем людей, которые хранят культуру, традиции нашего Русского Севера, и пусть эти традиции бережно сохраняются и продолжаются в ваших детях, внуках и правнуках", – цитирует пресс-служба Екатерину Прокопьеву.

Более 60 лет рука об руку идут по жизни архангелогородцы Николай Ефимович и Галина Павловна Фроловы. Николай Ефимович – участник Великой Отечественной войны, служил в звании старшего сержанта, ефрейтора, был разведчиком-наводчиком. После службы в армии приехал в Архангельск, где проработал на лесозаводе N23 рабочим, мастером лесобиржи, шофером, механиком гаража. Галина Павловна трудилась на лесозаводе N23 в Маймаксе, нянечкой в детских яслях, на швейной фабрике…Супруги Фроловы воспитали четверых детей. Сейчас в большой и дружной семье - восемь внуков и одиннадцать правнуков.