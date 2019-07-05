В МИД рассказали о работе над выплатами взносов в СЕ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва работает над выплатой оставшейся задолженности по взносам в Совет Европы, должны пройти внутригосударственные процедуры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы уже давно заявили позицию: как только будут восстановлены полностью права нашей делегации, мы взносы возместим. Часть взносов по задолженности уже возместили, продолжаем работать. Необходимо пройти внутригосударственные процедуры", - заявил он журналистам на открытии выставки, посвященной 140-летию установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией.

Ранее пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что Россия перевела свой взнос в размере 33 миллиона евро в бюджет Совета за 2019 год. Он также заметил, что за период 2017-2018 годов Россия должна выплатить еще 55 миллионов евро.