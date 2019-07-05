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РИА Новости

В МИД рассказали о работе над выплатами взносов в СЕ

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Москва работает над выплатой оставшейся задолженности по взносам в Совет Европы, должны пройти внутригосударственные процедуры, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы уже давно заявили позицию: как только будут восстановлены полностью права нашей делегации, мы взносы возместим. Часть взносов по задолженности уже возместили, продолжаем работать. Необходимо пройти внутригосударственные процедуры", - заявил он журналистам на открытии выставки, посвященной 140-летию установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией.
Владимир Джабаров
3 июля, 09:33
Россия не должна платить долг по взносам в бюджет СЕ, считают в Совфеде
Ранее пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген сообщил РИА Новости, что Россия перевела свой взнос в размере 33 миллиона евро в бюджет Совета за 2019 год. Он также заметил, что за период 2017-2018 годов Россия должна выплатить еще 55 миллионов евро.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Возвращение России в ПАСЕЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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