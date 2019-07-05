Медведев призвал совершенствовать предварительное голосование внутри ЕР

Участники политической конференции партии рассказали партийному лидеру случаи, когда некоторые кандидаты на предварительное голосование своими действиями дискредитируют партию, кроме того, некоторые идут на выборы без опыта реализации социальных и партийных проектов, не разделяют ценности партии и даже не являются ее единомышленниками.

"Я, честно говоря, всегда считал, что люди, которые идут на предварительное голосование - это наши единомышленники, раз они участвуют в едином голосовании внутри "Единой России". Понятно, что каждый человек по-своему многие вещи понимает. Давайте подумаем и мы над тем, как совершенствовать эту процедуру", - заявил Медведев на политической конференции партии.