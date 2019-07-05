Посольство США прокомментировало заявление ФСИН о состоянии здоровья Уилана

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Посольство США в РФ утверждает, что заявления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России о враче для Пола Уилана, которого подозревают в России в шпионаже, "не соответствуют действительности".

Ранее американское посольство в Москве заявило, что США не могут получить от врачей данные по состоянию здоровья Уилана. В пресс-бюро ФСИН сообщили, что Уилан не обращался с просьбой о проведении обследования приглашенными врачами в СИЗО, и указали, что показаний для обследования в сторонних медицинских организациях Уилана на данный момент не имеется. В пресс-бюро также отметили, что предоставить комментарии о причинах отказа посольству США в приглашении Уилану "стороннего врача-специалиста не представляется возможным, поскольку в ФСИН России и учреждение подобные запросы не поступали".

"ФСИН отрицает, что получала наши ходатайства о консультации приглашенного врача для Пола Уилана, а также отрицает, что посольство США выражало озабоченность состоянием его здоровья и просило предоставить заключения врачей СИЗО. Эти заявления не соответствуют действительности", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Согласно дипломатическому протоколу, посольство США направляло эти запросы в МИД РФ. Может быть, наши запросы потерялись вместе с письмами родственников Пола Уилана?" - добавили в посольстве.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.

Замглавы ФСИН России Валерий Максименко заявлял, что Уилану в СИЗО ничего не угрожает, а его безопасность "обеспечена в полном объеме".