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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В ООН заявили, что санкции против Венесуэлы ухудшают ситуацию в стране

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что экономические санкции против Венесуэлы усугубляют гуманитарную ситуацию в стране.
Бачелет недавно посетила с визитом Венесуэлу, где встречалась с представителями властей и оппозиции. В пятницу верховный комиссар представила доклад по правам человека в Венесуэле перед СПЧ ООН.
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"Последние экономические санкции усугубляют ситуацию в стране, учитывая, что большая часть валютных доходов страны поступает от экспорта нефти, во многом связанного с рынком США", - заявила Бачелет. Она также отметила, что санкции негативно сказываются на возможности государства обеспечивать предоставление основных услуг здравоохранения для населения.
Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаООН
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