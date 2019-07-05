В ООН заявили, что санкции против Венесуэлы ухудшают ситуацию в стране

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что экономические санкции против Венесуэлы усугубляют гуманитарную ситуацию в стране.

Бачелет недавно посетила с визитом Венесуэлу, где встречалась с представителями властей и оппозиции. В пятницу верховный комиссар представила доклад по правам человека в Венесуэле перед СПЧ ООН.

"Последние экономические санкции усугубляют ситуацию в стране, учитывая, что большая часть валютных доходов страны поступает от экспорта нефти, во многом связанного с рынком США", - заявила Бачелет. Она также отметила, что санкции негативно сказываются на возможности государства обеспечивать предоставление основных услуг здравоохранения для населения.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.