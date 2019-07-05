Ветеран "Альфы" удивился, как в Британии могли выкинуть секретные документы

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Если в Британии секретные документы действительно могут выкинуть в мусор, то англичанам надо не учить Россию, а заниматься собственной безопасностью, считает почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Ранее британский таблоид Daily Star опубликовал сообщение, согласно которому секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке на лондонской парковке.

"Если эта информация – не фейк, то это действительно очень большой прокол британских спецслужб. Англичанам надо не нас обвинять, что мы кого-то отравили, а смотреть, что у них с безопасностью творится", - сказал Гончаров РИА Новости в пятницу.

При этом эксперт не увидел риска попадания химоружия в руки террористов в результате данной утечки. "Данные, которые есть на бумаге, это одно, а получить химоружие на руки – это совсем другое, так что это совершенно не состыковывается", - полагает эксперт.

По данным издания, в мусорном баке нашли несколько тысяч страниц, содержащих персональные данные, информацию об оборудовании охранников, подробности об обязанностях полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, а также пароли к компьютерным системам. Документы относятся к разному времени - от начала 80-х годов и до конца 2017-го.

Лаборатория "Портон-Даун" участвует в расследовании инцидента с отравляющим веществом в Солсбери. В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.