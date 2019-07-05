Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-05T15:04Z
https://ria.ru/20190705/1556247890.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/95270/57/952705782_0:0:1589:895_1036x0_80_0_0_33ef546e2961b8733e42ccedf9b52ab0.jpg
РИА Новости

Ветеран "Альфы" удивился, как в Британии могли выкинуть секретные документы

Вчера, 15:04
536
© Фото : из архива газеты "Спецназ России"Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров
Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров
© Фото : из архива газеты "Спецназ России"
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Если в Британии секретные документы действительно могут выкинуть в мусор, то англичанам надо не учить Россию, а заниматься собственной безопасностью, считает почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
Ранее британский таблоид Daily Star опубликовал сообщение, согласно которому секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке на лондонской парковке.
"Если эта информация – не фейк, то это действительно очень большой прокол британских спецслужб. Англичанам надо не нас обвинять, что мы кого-то отравили, а смотреть, что у них с безопасностью творится", - сказал Гончаров РИА Новости в пятницу.
При этом эксперт не увидел риска попадания химоружия в руки террористов в результате данной утечки. "Данные, которые есть на бумаге, это одно, а получить химоружие на руки – это совсем другое, так что это совершенно не состыковывается", - полагает эксперт.
Секретные документы
Вчера, 14:41
На лондонской помойке нашли секреты Портон-Дауна. Но самое позорное не этоВ Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik журналист из Великобритании Александр Некрасов прокомментировал инцидент, отметив, что подобные происшествия в Британии стали системой.
По данным издания, в мусорном баке нашли несколько тысяч страниц, содержащих персональные данные, информацию об оборудовании охранников, подробности об обязанностях полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, а также пароли к компьютерным системам. Документы относятся к разному времени - от начала 80-х годов и до конца 2017-го.
Лаборатория "Портон-Даун" участвует в расследовании инцидента с отравляющим веществом в Солсбери. В Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Запуск мини-шаттла ВВС США X-37B (OTV-5)
4 июля, 14:48
Житель Нидерландов сфотографировал секретный американский мини-шаттл
1861001
Обсудить 1
Сергей ГончаровВеликобританияРоссияВ мире
Рекомендуем
Пикет у консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Финский эксперт назвал заявления Киева об Арктике провокацией Канады
РИА
Новости
Линии электропередачи во Львовской области
"Укрэнерго" заявила об угрозе потери управления над энергосистемой страны
НАТО не увидела признаков прорыва по вопросу ДРСМД по итогам СРН
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев (справа на первом плане) в Лефортовском суде Москвы
Задержанный по делу о госизмене оказался помощником полпреда президента
Лента
новостей
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
"Нафтогаз" потребует от России компенсацию при прекращении транзита
Эмблема Audi на автомобиле в официальном дилерском центре Ауди Центр Таганка в Москве
Audi два года обманывала транспортное ведомство Германии, выяснили СМИ
Россия заявила, что обсуждать кризис на Украине в рамках СРН нет смысла
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Украинский политолог объяснил, почему падает рейтинг "Слуги народа"
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
Медведчук прокомментировал вопрос транзита российского газа через Украину
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Источник рассказал, что выдало башкирскую кассиршу
Арестованный по подозрению в госизмене помощник Цуканова обучался в Польше
Владимир Джабаров
Россия ответит на размещение в странах НАТО РСМД, заявил сенатор
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Взрыв в Рейханлы мог быть терактом, считает Эрдоган
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
Поисковая группа "Роскосмоса" нашла все отделяющиеся части "Союза-2.1б"
Алексей Кокорин
Эксперт пояснил, зачем России ратификация Парижского соглашения по климату
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
02:39Двух экс-президентов Сальвадора освободили от ответственности за хищения
02:34США не готовы к конструктивному разговору по ДРСМД, заявил российский посол
02:27Российский посол в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
02:15Посол в США отметил актуальность диалога по стратегической безопасности
02:14В США будут множиться небылицы о "вмешательстве" России, допускает Антонов
02:13Порошенко снял в банке 34 миллиона долларов наличными
02:08Кузнецова пообещала контролировать ситуацию с избитой в Ингушетии девочкой
01:51Антонов надеется на выправление кризисной ситуации в отношениях с США
01:42Эрдоган призвал прекратить атаки сил Хафтара на Триполи
01:38Минюст США попросил изъять у наркобарона Коротышки 12 миллиардов долларов
01:36Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине
01:33В Ингушетии проверят органы опеки в связи с делом об избитой девочке
01:30Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
01:03Один из лидеров суданской оппозиции отказался от участия в выборах
00:59Береговая охрана Марокко спасла 330 нелегальных мигрантов, сообщают СМИ
00:52В Колумбии три человека погибли при обрушении жилого дома
00:51США представили "Концепцию противодействия злонамеренному влиянию Кремля"
00:45"Тольяттиазот" обжалует приговор по делу о хищениях 85 миллиардов рублей
00:40В России и США начали сбор средств для установки памятника Нилу Армстронгу
Лента новостейМолния