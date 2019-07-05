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РИА Новости

Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили в получении взятки

Вчера, 13:49
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Новгородской области, которого подозревают в получении взятки в размере 300 тысяч рублей, сообщает региональное СУСК РФ.
"По версии следствия, высокопоставленный сотрудник полиции получил от генерального директора организации, занимающейся деятельностью, связанной с автомобильным грузовым транспортом, взятку в размере 300 тысяч рублей, бутылку коньяка "ХО Шампань" стоимостью 3999 рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что денежные средства предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции транспортного средства, находящегося в аренде у организации для перевозки крупногабаритного груза по территории Новгородской области.
В настоящее время следственными органами на основании материалов, представленных УФСБ России по региону, возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства.
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