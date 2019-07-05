Проекты благоустройства Ленобласти вошли в число лучших практик Минстроя

"Три проекта были реализованы в Луге. Это новый парк "Патриот", торжественно открывшийся в прошлом году в центре города по случаю 241-го дня рождения Луги; проект благоустройства Заречного парка, который приспособили для активного отдыха: катания на роликах, скейтбордах, велосипедах, а также проект реконструкции городской набережной, которая в перспективе объединится с городским садом", - сказал собеседник агентства.