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РИА Новости
Ленинградская область

Проекты благоустройства Ленобласти вошли в число лучших практик Минстроя

Вчера, 13:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Шесть реализованных в Ленинградской области проектов благоустройства вошли в утвержденный Минстроем России реестр лучших практик, сообщил РИА новости представитель пресс-службы обладминистрации со ссылкой на министерство.

"Три проекта были реализованы в Луге. Это новый парк "Патриот", торжественно открывшийся в прошлом году в центре города по случаю 241-го дня рождения Луги; проект благоустройства Заречного парка, который приспособили для активного отдыха: катания на роликах, скейтбордах, велосипедах, а также проект реконструкции городской набережной, которая в перспективе объединится с городским садом", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в реестр также включены проекты благоустройства парковой зоны в поселке Рощино Выборского района, дворовой территории многоквартирных домов по улице Советская в селе Паша Волховского района и набережной Невы в городе Отрадное Кировского района.
"Отобранные проекты послужат примерами лучших идей для муниципалитетов при разработке собственных решений уже в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2019-2024 годах", - подчеркнул собеседник агентства.
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