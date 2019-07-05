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РИА Новости

Волонтер забрала домой найденного в затопленном Тулуне котенка

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Светлана ЗадёраВолонтер Алевтина Бонко c котенком Тулунчиком
Волонтер Алевтина Бонко c котенком Тулунчиком
© РИА Новости / Светлана Задёра
ТУЛУН (Иркутская область), 5 июл – РИА Новости, Светлана Задёра. Волонтер Алевтина Бонко, которая приехала из Братска в пострадавший от паводка Тулун, забрала к себе найденного в подтопленном районе котенка и назвала его Тулунчиком.
"Мы нашли в завалах котенка, он был такой маленький. Его собаки покусали, но он все равно выжил. Я назвала его Тулунчиком, но не в память о трагедии, а в память о сплоченности людей", - рассказала РИА Новости Алевтина.
© РИА Новости / Светлана ЗадёраКотенок Тулунчик
Котенок Тулунчик
© РИА Новости / Светлана Задёра
Котенок Тулунчик
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
4 июля, 20:41
Волонтер рассказала, почему приехала в Тулун помогать пострадавшим
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьОбщество
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