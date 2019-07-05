Волонтер забрала домой найденного в затопленном Тулуне котенка

ТУЛУН (Иркутская область), 5 июл – РИА Новости, Светлана Задёра. Волонтер Алевтина Бонко, которая приехала из Братска в пострадавший от паводка Тулун, забрала к себе найденного в подтопленном районе котенка и назвала его Тулунчиком.
"Мы нашли в завалах котенка, он был такой маленький. Его собаки покусали, но он все равно выжил. Я назвала его Тулунчиком, но не в память о трагедии, а в память о сплоченности людей", - рассказала РИА Новости Алевтина.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.