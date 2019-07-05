В Приангарье составят план восстановления школ к 1 сентября

ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Комиссия в Иркутской области формирует план мероприятий по восстановлению школ, пострадавших от паводка, чтобы учебный год начался вовремя - 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на областного министра образования Валентину Перегудову.

От паводка в Приангарье пострадало 37 образовательных организаций, в том числе 21 школа и 16 детских садов. На территориях Нижнеудинского, Тулунского, Тайшетского, Чунского районов и города Тулуна в настоящее время работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, нанесенного образовательным организациям.

"После проведенной оценки будет сформирован план-график восстановительных, а при необходимости демонтажных работ. Комиссия определит мероприятия, обеспечивающие начало образовательного процесса с 1 сентября 2019 года", - сказала Валентина Перегудова.

Отмечается, что на территории подтопленных районов расположено 10 областных государственных образовательных учреждений круглосуточного пребывания - пять учреждений среднего профобразования с общежитиями и столько же 5 школ-интернатов. Все эти учреждения не пострадали от паводков, работают в штатном режиме.