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РИА Новости

В Приангарье составят план восстановления школ к 1 сентября

Вчера, 12:18
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ИРКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Комиссия в Иркутской области формирует план мероприятий по восстановлению школ, пострадавших от паводка, чтобы учебный год начался вовремя - 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на областного министра образования Валентину Перегудову.
От паводка в Приангарье пострадало 37 образовательных организаций, в том числе 21 школа и 16 детских садов. На территориях Нижнеудинского, Тулунского, Тайшетского, Чунского районов и города Тулуна в настоящее время работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, нанесенного образовательным организациям.
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"После проведенной оценки будет сформирован план-график восстановительных, а при необходимости демонтажных работ. Комиссия определит мероприятия, обеспечивающие начало образовательного процесса с 1 сентября 2019 года", - сказала Валентина Перегудова.
Отмечается, что на территории подтопленных районов расположено 10 областных государственных образовательных учреждений круглосуточного пребывания - пять учреждений среднего профобразования с общежитиями и столько же 5 школ-интернатов. Все эти учреждения не пострадали от паводков, работают в штатном режиме.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС региона, в результате паводка погиб 21 человек, из ранее заявленных в розыск живыми найдены 24 человека, еще 13 числятся пропавшими без вести.
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