В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Латакия – три, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Хама – 11, Идлиб – четыре, Алеппо – два", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток центр провел одну гуманитарную акцию. В населенном пункте Анхуль провинции Деръа выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,63 тонны.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2531. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.