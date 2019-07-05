В Ингушетии проверят работу органов профилактики с семьей избитой девочки

НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии проводит проверку работы органов профилактики, работавших с семьей жестоко избитой семилетней девочки, сообщает региональное надзорное ведомство.

Четвертого июля в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Врачи провели девочке операцию, по информации детского омбудсмена республики, она прошла успешно, удалось сохранить сильно поврежденную руку ребенка.

По данным регионального минздрава, состояние девочки стабильно тяжелое. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики готовы оказать всю необходимую помощь. Решается вопрос о транспортировке девочки специальным бортом МЧС в Москву. По подозрению в совершении преступления задержана местная жительница, которая является тетей ребенка.

"По указанию прокурора республики прокуратурой Сунженского района начата проверка своевременности и полноты проводимой работы должностными лицами органов системы профилактики с семьей ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка длительному бездействию органов системы профилактики в части непринятия мер по защите прав несовершеннолетнего ребенка, находящегося в опасной жизненной ситуации.