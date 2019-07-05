Силовики 24 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в ДНР сообщили о 25 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 24 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 50 мин, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.