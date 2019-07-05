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РИА Новости

Силовики 24 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 09:43
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские силовики 24 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о 25 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
Разрушенный дом в поселке Зайцево города Горловка Донецкой области в результате обстрела украинскими силовиками. 3 июля 2019
4 июля, 15:18
В ДНР заявили, что с приходом Зеленского ситуация в Донбассе накалилась
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 24 раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 50 мин, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 719 единиц", - добавили в ведомстве.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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