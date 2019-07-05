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РИА Новости

В США вооруженный мужчина ранил трех человек в центре крови

Вчера, 09:11
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. По меньшей мере три человека получили ранения после нападения мужчины в центре переливания крови в американском штате Виргиния, сообщает телеканала WTVR со ссылкой на главу местной полиции.
Инцидент произошел в четверг в центре Octapharma Plasma в городе Питерсберг. Как сообщили в полиции, вооруженный "режущим инструментом" неизвестный зашел в здание и ранил несколько человек. Три человека были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.
Захват заложников в доме ветеранов в Калифорнии. 9 марта 2018 года
9 марта 2018, 22:55
В США неизвестный взял в заложники трех человек в центре для ветеранов‍Местные СМИ пишут, что в здании забаррикадировался мужчина в бронежилете. Он вооружен автоматическим оружием.
Как сообщает телеканал, полиция задержала подозреваемого, он был помещен под стражу. По данным источников, сотрудники правоохранительных органов уже провели обыск в его доме.
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