В США вооруженный мужчина ранил трех человек в центре крови

Инцидент произошел в четверг в центре Octapharma Plasma в городе Питерсберг. Как сообщили в полиции, вооруженный "режущим инструментом" неизвестный зашел в здание и ранил несколько человек. Три человека были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.