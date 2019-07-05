Борисов осмотрел объекты Восточного перед запуском "Союза"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов осмотрел объекты космодрома Восточный, в том числе монтажно-испытательный корпус для ракет "Союз-2" и строящийся стартовый комплекс для носителей "Ангара", передает корреспондент РИА Новости.

Первый в 2019 году запуск с Восточного пройдет в пятницу. Как сообщал ранее "Роскосмос", ракета "Союз-2.1б" выведет на орбиты российский метеорологический спутник "Метеор-М" и 32 малых аппарата. Старт намечен на 8.42 мск.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков рассказали вице-премьеру о ходе строительства жилого микрорайона "Звездный" на Восточном.

Также вице-премьер посетил командно-измерительный пункт, водозаборное сооружение, строящийся комплекс хранения ракетного топлива, монтажно-испытательные корпуса для космических аппаратов и ракет-носителей "Союз-2".

Кроме того, Борисов осмотрел площадку строительства стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара". Согласно плану-графику, окончание строительства этой площадки запланировано на декабрь 2022 года. Стоимость строительства объекта составляет 38,75 миллиарда рублей.