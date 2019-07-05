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РИА Новости

Борисов осмотрел объекты Восточного перед запуском "Союза"

Вчера, 08:29
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов. Архивное фото
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 5 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов осмотрел объекты космодрома Восточный, в том числе монтажно-испытательный корпус для ракет "Союз-2" и строящийся стартовый комплекс для носителей "Ангара", передает корреспондент РИА Новости.
Первый в 2019 году запуск с Восточного пройдет в пятницу. Как сообщал ранее "Роскосмос", ракета "Союз-2.1б" выведет на орбиты российский метеорологический спутник "Метеор-М" и 32 малых аппарата. Старт намечен на 8.42 мск.
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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и директор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков рассказали вице-премьеру о ходе строительства жилого микрорайона "Звездный" на Восточном.
Также вице-премьер посетил командно-измерительный пункт, водозаборное сооружение, строящийся комплекс хранения ракетного топлива, монтажно-испытательные корпуса для космических аппаратов и ракет-носителей "Союз-2".
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Кроме того, Борисов осмотрел площадку строительства стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара". Согласно плану-графику, окончание строительства этой площадки запланировано на декабрь 2022 года. Стоимость строительства объекта составляет 38,75 миллиарда рублей.
Борисов также будет наблюдать за стартом с Восточного ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
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Космодром "Восточный"
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Юрий Борисов (военный деятель)Восточный (космодром)Амурская областьРИА Наука
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