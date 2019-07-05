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РИА Новости

Комитет ГД осенью представит министрам предложения о полномочиях МСУ

Вчера, 07:31
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления осенью этого года представит в Минфин, Минюст и Минэкономразития рекомендации по определению полномочий органов местного самоуправления и снятию с них излишних компетенций, сообщил журналистам председатель комитета, депутат ГД Алексей Диденко.
Выездное совещание комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, где будут обсуждаться вопросы полномочий местных органов власти, проходит в Хабаровске в пятницу. В рамках совещания также пройдут круглые столы.
"Сегодня 173 федеральных закона устанавливают 1577 полномочий за пределами 131 закона "Об общих принципах организации местного самоуправления"… Нашим комитетом проведена инвентаризация (полномочий). Итогом мероприятия должны стать принятые на комитете Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению, но, видимо, уже осенью, рекомендации. Разошлем их в федеральные органы исполнительной власти - Минфин, Минэконом и Минюст", - сказал Диденко.
Он пояснил, что до сентября комитет ждет предложений от регионов и экспертного сообщества.
По его словам, важно подкреплять полномочия финансированием. Сейчас у муниципалитетов хватает средств только на текущую деятельность, на инвестиции в развитие их нет.
"Ситуацию можно исправить, если пересмотреть подходы в бюджетном и налоговом законодательстве, дав возможность муниципалам формировать дополнительную доходную базу", - сказал Диденко.
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Он пояснил, что статьей доходов для местных бюджетов могло бы стать перераспределение налогов на прибыль организаций, транспортный налог и НДФЛ, который может уплачиваться по месту жительства работающего гражданина, а не по месту его работы.
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Алексей Диденко (политик)Госдума РФРоссияПолитика
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