В Подмосковье локализовали пожар на складе со стройматериалами

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на складе со стройматериалами в городском округе Красногорск Московской области, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что склад со строительными материалами загорелся на площади 200 квадратных метров по адресу: Ильинский тупик, дом 1. В 16.33 был объявлен повышенный ранг сложности пожара №2.

"В 18.41 - локализация пожара", - говорится в сообщении на сайте ГУМЧС.