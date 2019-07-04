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РИА Новости

Путин отменил штраф для студентов, получавших гранты при учебе за границей

Вчера, 18:34
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене штрафа за нетрудоустройство по обязательствам российских студентов, получавших гранты на учебу в зарубежных вузах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, гранты на конкурсной основе представляются гражданам РФ, самостоятельно поступившим в ведущие иностранные вузы на очную форму обучения и обязавшимся пойти на работу в конкретные организации в соответствии с полученной квалификацией.
Документом определяется, что такие студенты должны будут вернуть средства, потраченные на их поддержку, в случае невыполнения ими обязательств по трудоустройству.
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"Средства, израсходованные на предоставление мер социальной поддержки указанным гражданам Российской Федерации, в случае невыполнения ими обязательств по трудоустройству подлежат возврату", - говорится в соответствующем пункте.
В предыдущей версии документа данный пункт содержала норму о выплате такими студентами штрафа в двукратном размере относительно средств, потраченных на гранты.
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