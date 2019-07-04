Путин отменил штраф для студентов, получавших гранты при учебе за границей

Президент РФ В. Путин встретился с председателем совета директоров ПАО «Газпром» В. Зубковым

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене штрафа за нетрудоустройство по обязательствам российских студентов, получавших гранты на учебу в зарубежных вузах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, гранты на конкурсной основе представляются гражданам РФ, самостоятельно поступившим в ведущие иностранные вузы на очную форму обучения и обязавшимся пойти на работу в конкретные организации в соответствии с полученной квалификацией.

Документом определяется, что такие студенты должны будут вернуть средства, потраченные на их поддержку, в случае невыполнения ими обязательств по трудоустройству.

"Средства, израсходованные на предоставление мер социальной поддержки указанным гражданам Российской Федерации, в случае невыполнения ими обязательств по трудоустройству подлежат возврату", - говорится в соответствующем пункте.