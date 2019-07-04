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РИА Новости

Кузнецова надеется на конструктивное решение проблемы гаджетов в школах

Вчера, 18:38
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. В вопросе использования детьми мобильных телефонов в школах нужны предложения, а не запреты, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создана рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования мобильных телефонов учениками в школах.
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"Я надеюсь, что будет найдено конструктивное решение. Я за предложения, а не за запреты. Безусловно, нужно что-то предлагать, если будет запрос на регулирование. Но я видела, как в ряде школ принимаются самостоятельно решения о пользовании гаджетами. Привлекая родителей, детей, учителей. И это консолидированное решение является руководством к организации пользования телефоном в школах", - сказала Кузнецова журналистам.
По ее словам, в некоторых образовательных учреждениях этот вопрос никак не поднимают.
'Возможно, этот разговор и тема, которую сейчас подняли, позволит им какой-то порядок в этом навести", - добавила Кузнецова.
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Анна КузнецоваРоссияОбщество
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