Кузнецова надеется на конструктивное решение проблемы гаджетов в школах

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей заявила, что создана рабочая группа, которая в течение месяца предложит варианты решения проблемы использования мобильных телефонов учениками в школах.

"Я надеюсь, что будет найдено конструктивное решение. Я за предложения, а не за запреты. Безусловно, нужно что-то предлагать, если будет запрос на регулирование. Но я видела, как в ряде школ принимаются самостоятельно решения о пользовании гаджетами. Привлекая родителей, детей, учителей. И это консолидированное решение является руководством к организации пользования телефоном в школах", - сказала Кузнецова журналистам.