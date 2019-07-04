На задержанном Гибралтаром танкере находилось 28 членов экипажа

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Двадцать восемь членов экипажа, среди которых граждане Индии, Украины и Пакистана, находились на борту нефтяного танкера, который задержали власти Гибралтара, сообщили РИА Новости в гибралтарском правительстве.

"В основном это граждане Индии, хотя есть также и граждане Украины и Пакистана", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении правительства о гражданстве членов экипажа.

Как отметили в правительстве, танкер по-прежнему находится "на якоре", полиция Гибралтара и сотрудники таможни проводят беседы с членами экипажа. Владелец танкера "пока достоверно не установлен". Расследование инцидента продолжается.