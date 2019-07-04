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РИА Новости

На задержанном Гибралтаром танкере находилось 28 членов экипажа

Вчера, 17:47
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Двадцать восемь членов экипажа, среди которых граждане Индии, Украины и Пакистана, находились на борту нефтяного танкера, который задержали власти Гибралтара, сообщили РИА Новости в гибралтарском правительстве.
"В основном это граждане Индии, хотя есть также и граждане Украины и Пакистана", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении правительства о гражданстве членов экипажа.
Как отметили в правительстве, танкер по-прежнему находится "на якоре", полиция Гибралтара и сотрудники таможни проводят беседы с членами экипажа. Владелец танкера "пока достоверно не установлен". Расследование инцидента продолжается.
Ранее в четверг стало известно, что власти Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Танкер был задержан по просьбе США.
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