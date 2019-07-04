Омбудсмен ДНР обсудила с представителем МККК поиск пропавших без вести

ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова обсудила с руководителем донецкого офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) Сирилом Жорена вопросы поиска пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Донбассе, сообщил в четверг журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Ранее Морозова неоднократно сообщала об участии МККК в решении вопросов, связанных с поиском пропавших без вести в ходе конфликта.
"Морозова рассказала о ходе рассмотрения в рамках заседаний гуманитарной подгруппы юридических аспектов организации поиска лиц пропавших без вести, а также выразила признательность главе донецкого офиса (МККК - ред.) за предоставление гуманитарной помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта, проживающих в социальных объектах на территории республики", - сообщил представитель ведомства.