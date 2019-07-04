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РИА Новости

В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности на пятницу

Вчера, 16:18
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на пятницу, 5 июля, из-за сильного ветра с порывами до 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
"Ветер. Период предупреждения с 9.00 5 июля до 21.00 5 июля порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении.
Днем в пятницу будет облачно с прояснениями. По области местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в столице будет варьироваться от 18 до 20 градусов тепла, по области - от 16 до 21 градуса. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
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