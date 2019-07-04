В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности на пятницу

Днем в пятницу будет облачно с прояснениями. По области местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в столице будет варьироваться от 18 до 20 градусов тепла, по области - от 16 до 21 градуса. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.