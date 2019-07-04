ИГ* взяла на себя ответственность за атаку смертника в столице Туниса

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку террориста-смертника в столице Туниса, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

Ранее тунисское информационное агентство TAP сообщило, что во вторник вечером мужчина подорвал на себе пояс со взрывчаткой в столице Туниса. По данным МВД страны, при взрыве никто не пострадал.

В минувший четверг в столице Туниса произошли два взрыва, они были направлены против сил безопасности. В результате нападений, совершенных смертниками, погиб один полицейский, девять человек пострадали.