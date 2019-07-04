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РИА Новости

ИГ* взяла на себя ответственность за атаку смертника в столице Туниса

Вчера, 15:56
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку террориста-смертника в столице Туниса, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
Ранее тунисское информационное агентство TAP сообщило, что во вторник вечером мужчина подорвал на себе пояс со взрывчаткой в столице Туниса. По данным МВД страны, при взрыве никто не пострадал.
В минувший четверг в столице Туниса произошли два взрыва, они были направлены против сил безопасности. В результате нападений, совершенных смертниками, погиб один полицейский, девять человек пострадали.
* Террористическая организация, запрещена в России
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