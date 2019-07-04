В "Автодоре" не знают, есть ли у ГП претензии к нынешнему руководству

СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. В "Автодоре" не знают, есть ли у Генпрокуратуры претензии к нынешнему руководству госкомпании после возбуждения уголовного дела из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя правления "Автодора" Игорь Астахов.

В четверг Генпрокуратура сообщила о расследовании нарушений при строительстве ЦКАД. Как заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной, дело возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ "в отношении бывшего председателя правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД".

Астахов отметил, что ему ничего неизвестно о сути дела. Говоря о претензиях Генпрокуратуры к руководству компании или вопросах о сотрудничестве по делу, он сказал, что не знает о них.