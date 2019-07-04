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РИА Новости

В "Автодоре" не знают, есть ли у ГП претензии к нынешнему руководству

Вчера, 15:11
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СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. В "Автодоре" не знают, есть ли у Генпрокуратуры претензии к нынешнему руководству госкомпании после возбуждения уголовного дела из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя правления "Автодора" Игорь Астахов.
В четверг Генпрокуратура сообщила о расследовании нарушений при строительстве ЦКАД. Как заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной, дело возбуждено по части 3 статьи 285 (злоупотребление полномочиями) УК РФ "в отношении бывшего председателя правления государственной компании "Автодор" Сергея Кельбаха по фактам неправомерного расходования авансовых платежей при строительстве ЦКАД".
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Астахов отметил, что ему ничего неизвестно о сути дела. Говоря о претензиях Генпрокуратуры к руководству компании или вопросах о сотрудничестве по делу, он сказал, что не знает о них.
"Ничего не знаю, ничего не могу и не буду комментировать, потому что не обладаю информацией. Как можно комментировать, основываясь на некоторых слухах?.. Потому что я ж не руководитель государственной компании, и о взаимодействии с прокуратурой, уголовные дела, правовые вопросы - это не сфера моей ответственности в госкомпании", - подчеркнул Астахов.
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