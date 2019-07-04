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РИА Новости

В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрелов силовиков

Вчера, 15:09
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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Ранее в ДНР заявляли, что силовики 25 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки.
"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб один наш защитник и еще один получил ранение", - сказал Безсонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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