В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрелов силовиков

ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Ранее в ДНР заявляли, что силовики 25 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки.

"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб один наш защитник и еще один получил ранение", - сказал Безсонов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.