Силовики обстреляли Горловку зажигательными боеприпасами, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Горловку зажигательными боеприпасами, сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, военнослужащие ВСУ за минувшие сутки вели огонь по населенным пунктам на горловском направлении из артиллерии, минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате произошло возгорание жилого дома по улице Молокова, 53 и обесточено 40 трансформаторных подстанций, также произошло возгорание жилого дома по улице Брусилова, 17", — сказал Безсонов.

Как сообщали в МЧС ДНР, на минувшей неделе в республике произошло 16 пожаров из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.