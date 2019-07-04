Силовики обстреляли Горловку зажигательными боеприпасами, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли Горловку зажигательными боеприпасами, сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, военнослужащие ВСУ за минувшие сутки вели огонь по населенным пунктам на горловском направлении из артиллерии, минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате произошло возгорание жилого дома по улице Молокова, 53 и обесточено 40 трансформаторных подстанций, также произошло возгорание жилого дома по улице Брусилова, 17", — сказал Безсонов.
Как сообщали в МЧС ДНР, на минувшей неделе в республике произошло 16 пожаров из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.