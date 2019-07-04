Ростовские власти выделили деньги кадетским казачьим учреждениям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл – РИА Новости . Более 3,7 миллионов рублей выделили из областного бюджета власти Ростовской области на закупку учебного оборудования и систем видеонаблюдения для кадетских казачьих учреждений региона, сообщает в четверг пресс-служба губернатора области.

Пресс-служба напоминает, что в Ростовской области создана и функционирует целостная система казачьего образования, которая насчитывает более 370 учреждений с областным статусом "казачье" разного уровня и охватывает более 80 тысяч обучающихся. Центральным звеном в системе казачьего образования на Дону являются четыре казачьих кадетских корпуса: Белокалитвинский Матвея Платова, Донской императора Александра III, Шахтинский генерала Я.П.Бакланова, а также Мариинская женская гимназия. На Дону казачье профессиональное образование представляют четыре казачьих кадетских профессиональных техникума и казачий кадетский профессиональный лицей.