Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T15:04Z
https://ria.ru/20190704/1556206113.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Ростовская область

Ростовские власти выделили деньги кадетским казачьим учреждениям

Вчера, 15:04
10
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл – РИА Новости. Более 3,7 миллионов рублей выделили из областного бюджета власти Ростовской области на закупку учебного оборудования и систем видеонаблюдения для кадетских казачьих учреждений региона, сообщает в четверг пресс-служба губернатора области.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Василий Голубев.
Пресс-служба напоминает, что в Ростовской области создана и функционирует целостная система казачьего образования, которая насчитывает более 370 учреждений с областным статусом "казачье" разного уровня и охватывает более 80 тысяч обучающихся. Центральным звеном в системе казачьего образования на Дону являются четыре казачьих кадетских корпуса: Белокалитвинский Матвея Платова, Донской императора Александра III, Шахтинский генерала Я.П.Бакланова, а также Мариинская женская гимназия. На Дону казачье профессиональное образование представляют четыре казачьих кадетских профессиональных техникума и казачий кадетский профессиональный лицей.
"Наши кадетские корпуса являются одними из лучших в Российской Федерации. Донские кадетские корпуса пять раз становились победителями всероссийского конкурса казачьих кадетских корпусов, завоевывая переходящее знамя президента РФ. С 2013 года наши кадеты ежегодно участвуют в параде Дня Победы", - цитирует пресс-служба слова главы региона.
26 июня, 16:58
В Ростовской области на жилье для сирот направят более миллиарда рублей
000000
Обсудить 0
Ростовская областьВасилий Голубев
Рекомендуем
Татарстан надеется, что УЕФА поддержит идею проведения Суперкубка в Казани
РИА
Новости
Курорты Кубани и РЖД создадут совместные туристические маршруты
Первые резиденты инвестируют до 6,5 миллиарда рублей в ОЭЗ под Воронежем
Бездомные собаки
Мособлдума приняла поправки в закон об обращении с бездомными животными
Лента
новостей
Водопроводный кран
В Воскресенском округе установят дополнительные станции водоподготовки
Ленинский район Подмосковья преобразовали в городской округ
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
На Ямале планшеты ускорят работу врачей скорой помощи
В ЯНАО будут активно использовать отечественные материалы для дорог
Лес
Площадь восстановления лесов в Калужской области в 2019 году вырастет на 9%
Рабочий на строительстве моста
Новый мост через Клязьму откроют в Щелкове осенью
Снятие денег в банковском терминале
В Подмосковье расширили льготы для сирот
Нижегородский губернатор подписал с ОСК соглашение о сотрудничестве
Маляр шпаклюет окно во время ремонта в подъезде жилого дома
Около 5 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье в 2019 году
На Ямале увеличили количество субсидируемых рейсов
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородский губернатор представил проект института производительности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
10:54В Муроме работника железной дороги насмерть задавило краном
10:50В Хабаровске начальника управления дорог задержали по подозрению во взятке
10:48Врачи рассказали о состоянии жестко избитой в Ингушетии девочки
10:46В МЧС рассказали о тушении пожара в храме в Курганской области
10:45В России задержали членов ОПГ, подозреваемых в убийствах в 1990-е
10:44Родные экс-командира "ПВО ДНР" рассказали о его похищении
10:41Сенатор назвал меры по перехвату самолета США у берегов Крыма необходимыми
Лента новостейМолния