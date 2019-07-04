Иванов назвал снос советских памятников признаком нецивилизованности

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 3 июля 2018

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Разрушение могил и памятников советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны при освобождении Польши, свидетельствует о нецивилизованности этой страны, заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"На мой взгляд, цивилизованность любого государства определяется в том числе отношением к кладбищам. И то, что происходит сейчас в Польше - разрушение памятников, кладбищ, их уничтожение, - это признак нецивилизованности", - сказал Иванов в четверг в МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной предстоящему 80-летию со дня начала Второй мировой войны.

"Причем есть восточноевропейские страны, где такого не происходит. Ту же Венгрию возьмите. Там почему-то все нормально", - добавил спецпредставитель президента.

В течение нескольких последних лет в Польше имели место акты вандализма в отношении советских мемориальных кладбищ. Так, в октябре 2018 года на коммунальном кладбище города Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве Польши вандалы разрушили 21 надгробие на могилах советских воинов, павших при освобождении этого города от гитлеровских оккупантов. В сентябре 2016 года вандалы разрушили захоронения советских солдат на мемориальном кладбище, расположенном в Форте Виняры в польском городе Познань. Неизвестные повредили памятные доски, сорвали с надгробий звезды.

Как указывал МИД России, речь идет "о позорных последствиях проводимого официальной Варшавой курса на провоцирование общественного пространства в духе фальсификации истории, что порождает также проявления безнаказанности и расшатывает моральные устои".

Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной Армии.