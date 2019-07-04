Глава ЛНР поручил проработать вопрос ремонта моста у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поручил проработать вопрос восстановления разрушенного пролета моста на КПП "Станица Луганская" силами ЛНР.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". В конце июня 2019 года Пасечник заявил, что Киев дал согласие на ремонт этого моста. Позже представитель республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что представитель Киева не была готова к диалогу о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что республика готова отремонтировать мост за свой счет по проекту Международного комитета Красного Креста (МККК).
"Что делают украинские власти вместо того, чтобы как можно скорее восстановить мост на КПП в районе Станицы? Ищут повод для пиара, заявляя о якобы "отвоеванной пяди земли". Завышают сметы по строительству моста в соответствии с проектом, о котором никто ничего не знает", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
Глава ЛНР обвинил Киев в "надежде нажиться на трудностях людей" и сообщил, что уже поручил проработать вопрос восстановления разрушенного пролета моста.
"В свою очередь я уже дал поручение проработать вопрос о скорейшем восстановлении моста силами республики по проекту МККК. Наша задача - как можно быстрее помочь тысячам наших людей по обе стороны от линии соприкосновения", - заявил Пасечник.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.