Глава ЛНР поручил проработать вопрос ремонта моста у Станицы Луганской

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". В конце июня 2019 года Пасечник заявил, что Киев дал согласие на ремонт этого моста. Позже представитель республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что представитель Киева не была готова к диалогу о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что республика готова отремонтировать мост за свой счет по проекту Международного комитета Красного Креста (МККК).