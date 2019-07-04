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РИА Новости

Глава ЛНР поручил проработать вопрос ремонта моста у Станицы Луганской

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
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Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник поручил проработать вопрос восстановления разрушенного пролета моста на КПП "Станица Луганская" силами ЛНР.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". В конце июня 2019 года Пасечник заявил, что Киев дал согласие на ремонт этого моста. Позже представитель республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что представитель Киева не была готова к диалогу о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что республика готова отремонтировать мост за свой счет по проекту Международного комитета Красного Креста (МККК).
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"Что делают украинские власти вместо того, чтобы как можно скорее восстановить мост на КПП в районе Станицы? Ищут повод для пиара, заявляя о якобы "отвоеванной пяди земли". Завышают сметы по строительству моста в соответствии с проектом, о котором никто ничего не знает", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
Глава ЛНР обвинил Киев в "надежде нажиться на трудностях людей" и сообщил, что уже поручил проработать вопрос восстановления разрушенного пролета моста.
"В свою очередь я уже дал поручение проработать вопрос о скорейшем восстановлении моста силами республики по проекту МККК. Наша задача - как можно быстрее помочь тысячам наших людей по обе стороны от линии соприкосновения", - заявил Пасечник.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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11 февраля 2018, 10:00
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