"Экспресс-АМ6" будет передавать сигнал цифрового ТВ в Саратовской области

САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Приемные станции цифрового эфирного телевидения в Саратовской области до 23 июля настроят на сигнал с космического спутника "Экспресс-АМ6", чтобы увеличить число региональных врезок, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь областного минпромэнерго Владимир Комаров.

"Специалисты с 4 по 23 июля проведут работы по перестройке всех приемных станций сети цифрового наземного телевизионного вещания Саратовской области на прием с космического аппарата "Экспресс-АМ6". Это делается для увеличения количества региональных врезок", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время сигнал цифрового ТВ в регион передается спутником "Экспресс-АМ7".

По словам Комарова, в период перестройки приемных станций возможны однократные на срок не более получаса остановки вещания пакетов первого и второго мультиплексов на отдельных территориях.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря, на сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Саратовская область входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".

Ранее Комаров отмечал, что в зоне покрытия наземным цифровым эфирным телевидением проживают более 98% жителей области, но из-за технических особенностей охвата "цифрой" есть так называемые "белые" зоны, где прием цифрового сигнала возможен с помощью спутникового оборудования. В этих районах провайдеры "НТВ-плюс", МТС, "Триколор ТВ" и "Телекарта" готовы предоставить оборудование жителям по льготной цене, а затем предоставлять 20 каналов в цифровом качестве без взимания абонентской платы.