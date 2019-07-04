В ЛНР обвинили ВСУ в трех обстрелах за сутки

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В среду Народная милиция ЛНР заявляла, что не зафиксировала обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив миномет калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.