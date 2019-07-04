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РИА Новости

Путин сообщил, что не обсуждает с Берлускони внутриполитические вопросы

06:34
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с Сильвио Берлускони его связывает многолетняя дружба, но при встречах они не обсуждают внутриполитические вопросы двух стран.
"Что касается С.Берлускони, то нас связывают многолетние дружеские отношения. Сильвио является политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твердо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене", - сказал Путин в интервью газете "Коррьере делла Сера" в преддверии визита в Италию.
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Он отметил, что вызывает уважение искреннее стремление Берлускони к сохранению и приумножению накопленного потенциала в отношениях между РФ и Италией.
"Нам нечасто удаётся встречаться, но когда такая возможность представляется, он никогда не позволяет себе обсуждать вопросы внутриполитического характера. Не делаю этого и я", - добавил Путин.
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Сильвио БерлускониВладимир ПутинРоссияИталияВ мире
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