Путин сообщил, что не обсуждает с Берлускони внутриполитические вопросы

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с Сильвио Берлускони его связывает многолетняя дружба, но при встречах они не обсуждают внутриполитические вопросы двух стран.

"Что касается С.Берлускони, то нас связывают многолетние дружеские отношения. Сильвио является политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твердо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене", - сказал Путин в интервью газете "Коррьере делла Сера" в преддверии визита в Италию.

Он отметил, что вызывает уважение искреннее стремление Берлускони к сохранению и приумножению накопленного потенциала в отношениях между РФ и Италией.