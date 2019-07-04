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РИА Новости

Премьер Италии не предлагал России купить гособлигации, заявил Путин

06:26
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в Новосибирске заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию. 8 февраля 2018
Президент РФ Владимир Путин проводит в Новосибирске заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию. 8 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер Италии Джузеппе Конте не поднимал вопрос возможного приобретения РФ итальянских гособлигаций, официального обращения Рима не было, заявил президент России Владимир Путин.
"Во время визита господина Конте в Москву эту тему мы не обсуждали. И, насколько мне известно, официального обращения итальянской стороны к нам также не поступало", - заявил Путин в интервью газете Corriere della Sera в ответ на вопрос, заходила ли речь во время недавнего визита Конте в РФ о возможном приобретении Россией итальянских гособлигаций.
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Джузеппе КонтеВладимир ПутинРоссияИталияЭкономика
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