Суд отменил решение о сносе торгового центра у СИЗО в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 4 июл — РИА Новости. Шестой арбитражный апелляционный суд отменил решение апелляционного суда Хабаровского края о сносе недостроенного торгового центра "Счастье" у здания следственного изолятора в Хабаровске, сообщил РИА Новости в четверг представитель суда.

Ранее сообщалось, что истцами по делу были УФСИН по Хабаровскому краю и следственный изолятор №1, которые выступали против строительства ТЦ рядом с территорией СИЗО, так как это не соответствует безопасности режимного объекта. Ответчиками - администрация Хабаровска и городское управление инвестиционных программ. Судебные тяжбы длятся с 2015 года.