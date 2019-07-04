Суд отменил решение о сносе торгового центра у СИЗО в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 4 июл — РИА Новости. Шестой арбитражный апелляционный суд отменил решение апелляционного суда Хабаровского края о сносе недостроенного торгового центра "Счастье" у здания следственного изолятора в Хабаровске, сообщил РИА Новости в четверг представитель суда.
Ранее сообщалось, что истцами по делу были УФСИН по Хабаровскому краю и следственный изолятор №1, которые выступали против строительства ТЦ рядом с территорией СИЗО, так как это не соответствует безопасности режимного объекта. Ответчиками - администрация Хабаровска и городское управление инвестиционных программ. Судебные тяжбы длятся с 2015 года.
В мае этого года арбитражный суд Хабаровского края признал незаконной постройкой почти достроенный ТЦ "Счастье" и обязал ответчика его снести. Многоэтажное здание практически вплотную примыкает к ограждению СИЗО.
"Шестой арбитражный суд отменил решение первой инстанции и принял новый судебный акт", - сказал собеседник агентства.
Как сообщается на сайте суда, истцу отказано в удовлетворении иска о признании торгового центра самовольной застройкой и об обязательстве застройщика его снести. Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев в Дальневосточном арбитражном суде.