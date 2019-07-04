Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T04:42Z
https://ria.ru/20190704/1556190070.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152846/05/1528460501_0:84:1500:928_1036x0_80_0_0_711b35196ab8ceaf4abf9d060116d5ad.jpg
РИА Новости

Суд отменил решение о сносе торгового центра у СИЗО в Хабаровске

04:42
918
© РИА Новости / Виталий БелоусовХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 4 июл — РИА Новости. Шестой арбитражный апелляционный суд отменил решение апелляционного суда Хабаровского края о сносе недостроенного торгового центра "Счастье" у здания следственного изолятора в Хабаровске, сообщил РИА Новости в четверг представитель суда.
Ранее сообщалось, что истцами по делу были УФСИН по Хабаровскому краю и следственный изолятор №1, которые выступали против строительства ТЦ рядом с территорией СИЗО, так как это не соответствует безопасности режимного объекта. Ответчиками - администрация Хабаровска и городское управление инвестиционных программ. Судебные тяжбы длятся с 2015 года.
Всероссийская массовая лыжная гонка Лыжня России - 2016
2 июля, 10:58
Хабаровские власти выясняют причины передачи коммерсантам казенных земель
В мае этого года арбитражный суд Хабаровского края признал незаконной постройкой почти достроенный ТЦ "Счастье" и обязал ответчика его снести. Многоэтажное здание практически вплотную примыкает к ограждению СИЗО.
"Шестой арбитражный суд отменил решение первой инстанции и принял новый судебный акт", - сказал собеседник агентства.
Как сообщается на сайте суда, истцу отказано в удовлетворении иска о признании торгового центра самовольной застройкой и об обязательстве застройщика его снести. Постановление может быть обжаловано в течение двух месяцев в Дальневосточном арбитражном суде.
043037
Обсудить 0
ХабаровскПроисшествия
Рекомендуем
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
РИА
Новости
Энни Лавгроув в больнице
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Лента
новостей
Чимеевская икона Божией Матери
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня независимости Белоруссии. 3 июля 2019
В Минске во время салюта погибла женщина
В Подмосковье задержали двух фальшивых медработниц
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике федеральная полиция объявила забастовку
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Российских дипломатов удивила просьба Британии пустить наблюдателей в Крым
Пешеходы идут по Крымскому мосту во время дождя в Москве
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
Археологи раскапывают могилу одного из первых филистимлян в Ашкелоне
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Телеведущий Александр Масляков
Компанию Маслякова хотят через суд лишить права на бренд КВН
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
11:00Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму
10:56В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской
10:56Коломойский заявил, что не обсуждал с Зеленским выборы в Раду
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Лента новостейМолния