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РИА Новости

У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

02:32
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в четверг у тихоокеанского побережья Курильских островов, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали в четверг в 05.06 (21.06 мск среды) у Курил. Эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 43,4 градуса северной широты и 146,2 восточной долготы. Это в 77 километрах юго-восточнее райцентра Южно-Курильска на острова Кунашир. Очаг находился на глубине 42 километра", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По словам собеседницы агентства, подземные толчки силой 3 балла ощутили жители села Малокурильское на острове Шикотан, в Южно-Курильске, селах Горячий Пляж и Лагунное на Кунашире интенсивность сотрясения достигала 4 баллов.
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Курильские островаРоссияПроисшествия
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