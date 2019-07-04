У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

"Землетрясение магнитудой 4,4 зарегистрировали в четверг в 05.06 (21.06 мск среды) у Курил. Эпицентр подземных толчков располагался в точке с координатами 43,4 градуса северной широты и 146,2 восточной долготы. Это в 77 километрах юго-восточнее райцентра Южно-Курильска на острова Кунашир. Очаг находился на глубине 42 километра", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.