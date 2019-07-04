Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Новая фракция евроскептиков в ЕП "Идентичность и демократия" ведет переговоры с рядом партий в других фракциях о сотрудничестве и не исключает, что может расшириться в перспективе, заявил в интервью РИА Новости ее зампред Николя Бэй.

"В настоящее время в нашей фракции насчитывается 73 депутата из девяти разных стран, и мы очень уверены в наших возможностях расширить ее", - сообщил он.

По его словам, у фракции "уже есть серьезные контакты с партиями, которые в настоящее время работают в других группах, но которые могут работать и с нами, и, почему бы и нет, присоединиться к нам в процессе работы".

"Мы также воспользуемся после Brexit распределением части британских мест. Фракция получит четыре места, тогда как почти все остальные группы потеряют их. Таким образом, мы станем четвертой силой парламента, впереди "зеленых", - заявил он.

"Наша приоритетная задача состоит в том, чтобы голоса народов, которые требуют прежде всего большей защиты, были услышаны. Защиты от экономического дерегулирования, от глобализированной свободной торговли, массовой иммиграции, в защиту наших цивилизационных ценностей. До сих пор европейские лидеры всегда выступали за "открытость", не беспокоясь о ее катастрофических последствиях", - отметил Бэй.

ЕП насчитывает три группы евроскептиков: бывшая "Европа наций и свободы", которая в рамках нынешней кампании называлась "альянсом Сальвини", "Европа свободы и прямой демократии", костяк которой составляют сторонники британского политика-"брекзитера" Найджела Фарраджа, а также умеренные "евроскептики" из фракции "Европейских консерваторов и реформистов", которые в новом составе получили чуть больше 60 мандатов.