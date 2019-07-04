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РИА Новости

Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП

02:22
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Здание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Здание Совета Европы. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Европейские социалисты и правоцентристы, лишившиеся по итогам майских выборов в Европарламент возможности сформировать коалицию большинства для утверждения кандидатов на посты в ЕС, попытаются в этот раз сформировать ее вместе с либералами и "зелеными", считает зампред новой фракции евроскептиков в ЕП "Идентичность и демократия" Николя Бэй.
Предложенный Евросоветом кандидат на пост главы ЕК, глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, должна заручиться абсолютным большинством голосов при голосовании в ЕП. Однако такой результат не гарантирован. По итогам саммита ЕС "зеленые", представляющие четвертую по величину фракцию, высказали скепсис в отношении этого кандидата. Критические оценки выразили еще в трех фракциях.
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"Эти вопросы (отбора кандидатов – ред.) всегда решались на уровне ЕС в рамках соглашений между социалистами и "Европейской народной партией". На этот раз, ослабленные результатами выборов, эти две политические семьи больше не имеют возможности сформировать абсолютное большинство", - сказал политик в интервью РИА Новости.
Поэтому, по его словам, "они обращаются к своим привилегированным партнерам: центристам-либералам и "зеленым".
"Сформированная таким образом коалиция будет совершенно разнородной, но остается единой, чтобы навязывать странам федерализм, пределы которого становятся очевидными и который все чаще отвергается народами", - сказал политик.
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Крупнейшая фракция ЕНП, которая заявила, что поддержит кандидатуру Ляйен при голосовании в ЕП в середине июля, располагает 182 голосами. Для утверждения необходимо получить абсолютное большинство, то есть не менее 376 голосов. Однако традиционные союзники правоцентристов, альянс социал-демократов, у которых 154 кресла, считают Ляйен неприемлемым кандидатом.
Она может рассчитывать на поддержку либеральной фракции "Обновление Европы", связанной с президентом Франции Эммануэлем Макроном, у которой 108 мандатов. Вместе либералы и правоцентристы обеспечат только 290 голосов, что недостаточно.
С критикой кандидатуры немецкого министра выступили "зеленые" (74 голоса), евроскептики из "Идентичности и демократии" (73) и "Европейские объединённые левые" (41 мандат). Перевес голосов в одну или другую сторону при голосовании могут обеспечить 57 депутатов, не принадлежащих ни к одной из фракций, а также политическая группа умеренных евроскептиков "Европейские консерваторы и реформисты", располагающая 62 мандатами.
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