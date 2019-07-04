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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле

01:43
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкЛима, Перу
Лима, Перу
© РИА Новости / Мария Ващук
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Лима, Перу. Архивное фото
МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Международная встреча по демократии в Венесуэле состоится в столице Перу Лиме 6 августа, на нее приглашены многие страны, включая Россию, заявил в среду министр иностранных дел Перу Нестор Пополисио.
"Это будет весьма широкая встреча, мы приглашаем все страны, которые могут быть полезными для того, что мы называем восстановлением демократии в Венесуэле. Мы приглашаем Кубу, Китай, Россию, Турцию, Уругвай, Боливию", - заявил Пополисио на пресс-конференции в Лиме. Она транслировалась в YouTube.
По его словам, на встрече пойдет речь о том, как лучше восстановить демократию в Венесуэле. "И "Группа Лимы", и Международная контактная группа совпадают в том, что важно провести свободные и справедливые выборы в Венесуэле, но также мы должны изучить гуманитарный кризис в стране, его влияние на региональном и глобальном уровне, и как мы можем помочь", - заметил министр.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Президент Мадуро заявил во вторник, что уверен в достижении соглашений с оппозицией в текущем году. В конце июня Мадуро говорил, что начавшийся в Норвегии диалог по стабилизации ситуации в стране будет продолжен. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил во вторник, что Каракас приглашает папу Римского принять участие в диалоге.
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