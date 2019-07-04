В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Дискуссии в рамках рабочей группы по созданию среды для ядерного разоружения, собравшейся 2-3 июля в США, небесполезны, хотя есть вопросы к содержанию, заявил РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.

"По нынешнему же мероприятию у нас, естественно, сохраняются вопросы в плане его содержания и практической отдачи. Тем не менее, прошедшее в достаточно неформальном ключе обсуждение небесполезно: определённые оценки и выводы мы для себя, безусловно, сделаем", - сказал Ермаков.