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РИА Новости

В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению

01:28
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Дискуссии в рамках рабочей группы по созданию среды для ядерного разоружения, собравшейся 2-3 июля в США, небесполезны, хотя есть вопросы к содержанию, заявил РИА Новости глава департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, находящийся с визитом в Вашингтоне.
"По нынешнему же мероприятию у нас, естественно, сохраняются вопросы в плане его содержания и практической отдачи. Тем не менее, прошедшее в достаточно неформальном ключе обсуждение небесполезно: определённые оценки и выводы мы для себя, безусловно, сделаем", - сказал Ермаков.
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