С борта МКС в космос вывели семь малых спутников

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Семь малых космических аппаратов из четырех стран выведены в космос в среду с борта Международной космической станции (МКС), сообщила американская компания NanoRacks.

NanoRacks обеспечивает выведение в космос с борта МКС малых спутников с помощью пусковых систем собственного производства.

Как сообщила NanoRacks в Twitter, спутники были запущены с помощью японского манипулятора. Перед этим их вынесли наружу станции из японского модуля Kibo.

В космос были выведены британский спутник IOD-GEMS (в 13.15 мск), польские Swiatowid и KrakSat (в 14.50 мск), три американских VCC (в 17.50 мск) и французский EntrySat (в 19.25 мск). Аппараты были привезены на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в апреле.