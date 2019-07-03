Армия Хафтара обвинила силы ПНС в авиаударе по мирным жителям

КАИР, 3 июл - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара обвинила ВВС заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) в атаке на мирных жителей на одном из шоссе рядом со столицей страны.

Как заявил информационный центр Западного оперативного штаба ЛНА, военный самолет, взлетевший с аэродрома близ ливийского города Мисрата, в среду нанес удар по колонне автомобилей, в которых находились гражданские лица. Согласно сообщению штаба, авиаудар привел к гибели и ранению нескольких человек. Других подробностей не приводится.

Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Заседающее в Триполи правительство национального согласия обвинило в бомбежке центра содержания нелегальных иммигрантов авиацию Хафтара.

ЛНА, командующим которой является Халифа Хафтар, с свою очередь отрицает свою причастность к бомбежке центра содержания беженцев, обвиняя силы лояльные правительству нацсогласия в его преднамеренном обстреле из минометных установок.

Подконтрольные правительству в Триполи отряды, настаивают в ЛНА, стремятся ввести в заблуждение общественное мнение и возложить вину за произошедшее на армию.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.