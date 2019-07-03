Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T19:35Z
https://ria.ru/20190703/1556183550.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Армия Хафтара обвинила силы ПНС в авиаударе по мирным жителям

Вчера, 19:35
292
КАИР, 3 июл - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара обвинила ВВС заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) в атаке на мирных жителей на одном из шоссе рядом со столицей страны.
Как заявил информационный центр Западного оперативного штаба ЛНА, военный самолет, взлетевший с аэродрома близ ливийского города Мисрата, в среду нанес удар по колонне автомобилей, в которых находились гражданские лица. Согласно сообщению штаба, авиаудар привел к гибели и ранению нескольких человек. Других подробностей не приводится.
Вид на город Триполи, Ливия. 25 февраля 2016
Вчера, 13:32
В ООН расценили авиаудар под Триполи как военное преступление
Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Заседающее в Триполи правительство национального согласия обвинило в бомбежке центра содержания нелегальных иммигрантов авиацию Хафтара.
ЛНА, командующим которой является Халифа Хафтар, с свою очередь отрицает свою причастность к бомбежке центра содержания беженцев, обвиняя силы лояльные правительству нацсогласия в его преднамеренном обстреле из минометных установок.
Подконтрольные правительству в Триполи отряды, настаивают в ЛНА, стремятся ввести в заблуждение общественное мнение и возложить вину за произошедшее на армию.
Город Абу-Даби
Вчера, 01:19
В ОАЭ заявили о непричастности к поставкам вооружений в Ливию
Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.
500000
Обсудить 0
Халиф ХафтарТриполиЛивияВ мире
Рекомендуем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Ливии
РИА
Новости
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Военный совет в Судане амнистировал 235 повстанцев
Чилийские военные спасли десятки человек после кораблекрушения
Владимир Путин и художник Михаил Шемякин во время встречи. 3 июля 2019
Путин встретился с художником Шемякиным
Лента
новостей
Армия Хафтара отрицает, что бомбила центр содержания беженцев под Триполи
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Эксперт объяснил, зачем суд в Киеве затягивает дело Вышинского
Шестерых французов осудили за "карательную экспедицию" в лагерь цыган
Джереми Хант
Глава МИД Британии Хант призвал Китай уважать двусторонние соглашения
Из массового захоронения в Ракке извлекли около 200 тел
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин допустил переход на работу в Совет Федерации
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин считает призывы об ускоренном принятии Грузии в НАТО опасными
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи заявил об авиаударе
Россия выдала Литве лидера ОПГ
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Киев не прислал нового ответа на ноту об украинских моряках, заявил Карасин
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вышинский для Киева не обвиняемый, а заложник, считает эксперт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
Лента новостейМолния