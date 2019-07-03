Путин поручил создать механизм выплат пострадавшим в Приангарье

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ разработать механизм безотлагательных выплат гражданам, пострадавшим при ЧС в Приангарье, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
"Совместно с Центральным банком Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами разработать механизм безотлагательного осуществления социальных выплат гражданам", - говорится в документе.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. По данным МЧС, погибли 20 человек, судьба 15 пока неизвестна. В регионе работает мобильная приемная Генеральной прокуратуры РФ, куда могут обратиться за защитой своих прав все потерпевшие от стихийного бедствия и горячая линия правительства Приангарья.