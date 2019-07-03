Нужно "перезагрузить" Каслинский район, заявил глава Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл - РИА Новости. Перезагрузка необходима Каслинскому муниципальному району Челябинской области, в том числе нужно создавать новые рабочие места с достойной зарплатой, привлекать инвестиции, решать проблемы здравоохранения, считает глава региона Алексей Текслер.

Текслер в среду посетил Каслинский муниципальный район, где побывал на заводе архитектурно-художественного литья, провел встречу с жителями и главой района Игорем Колышевым.

"Каслинский район достоин большего. Я проанализировал ситуацию - практически нет роста инвестиций, и речь не только о промышленности, а о сельском хозяйстве, здравоохранении. Во всех сферах района есть торможение. Нужно перезагрузить все задачи, которые есть в районе, мы подробно об этом говорили с жителями и главой. Это комплексная задача. В районе должны быть рабочие места, высокопроизводительные, с достойной зарплатой", - сказал Текслер журналистам.

Он отметил, что, например, каслинское литье - бренд Челябинской области, предприятие работает несколько столетий и является важным культурным достоянием региона. Его обязательно надо поддерживать и развивать, добавил Текслер.

Также, по его словам, на встрече с жителями прозвучало много вопросов, в том числе люди не видят определенного развития района, и это, безусловно, нужно исправлять. "Здесь замечательная природа, есть все условия для жизни. Нужно показать перспективу и это вполне реально - перезагрузить ситуацию", - пояснил он.

Как сообщил на встрече с Текслером Колышев, чтобы население оставалось на территории района, нужно создавать комфортные условия, и здесь возникает вопрос создания рабочих мест и уровня зарплаты. "На сегодня есть несколько инвестпроектов… Есть планы по развитию предприятия "Сталта", производство штамповки. Есть процедура, связанная с возобновлением работы Маукского рудника, есть у нас надежда, что будут созданы рабочие места в связи с получением лицензии на месторождение вольфрама. На сегодня в центре занятости зарегистрировано 266 безработных, и есть 284 вакансии. Но проблема не только в этих цифрах, а в том, что предлагается не та зарплата, которую ожидает население", - сказал Колышев.