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РИА Новости

Участок Филевской линии московского метро закроют на выходные

Вчера, 18:42
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСтанция московского метро "Киевская"
Станция московского метро Киевская
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Станция московского метро "Киевская". Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московский метрополитен предупреждает пассажиров, что с 6 по 7 июля будет закрыт участок Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская" из-за реконструкции наземного участка линии, сообщили в пресс-службе метро.
"В ближайшие выходные, 6 и 7 июля, на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено движение поездов. Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в эти дни вход на станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" будет закрыт. Для входа пассажиров будет работать станция "Киевская" Филевской линии.
"Пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии", - уточнили в пресс-службе.
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Как пояснили в метро, закрытие станций необходимо для реконструкции наземного участка Филевской линии и для завершения ремонта в пассажирской зоне.
"Сейчас шесть станций наземного участка Филевской линии из семи уже полностью открыты для пассажиров. В ходе технологического "окна" строители подготовят к открытию западный вестибюль станции "Филевский парк", после чего вестибюли и платформы всех станций одной из старейших в метрополитене линий будут доступны для пассажиров в полном объеме", - сообщили в московском метрополитене.
Отмечается, что в период закрытия наземного участка Филевской линии будут работать компенсационные автобусы КМ1, которые курсирует между остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5.00 до 2.00.
Как добавили в пресс-службе московского метро, в обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 8 июля, в 5.30.
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
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