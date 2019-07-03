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РИА Новости

СЕ: Россия должна восстановить доверие с Европой путем участия в ПАСЕ

Вчера, 18:18
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТОРОНТО, 3 июл - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Россия должна использовать возвращение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) для восстановления доверия с Европой, заявила РИА Новости замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.
"Для России сейчас важно использовать свое полное участие (в ПАСЕ - ред.) для восстановления доверия со странами Центральной и Восточной Европы, которые были скептично настроены по вопросу возвращения парламентской делегации (РФ)", - сказала Баттаини-Драгони.
ПАСЕ ранее приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
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