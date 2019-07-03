СЕ: Россия должна восстановить доверие с Европой путем участия в ПАСЕ

ТОРОНТО, 3 июл - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Россия должна использовать возвращение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) для восстановления доверия с Европой, заявила РИА Новости замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.

"Для России сейчас важно использовать свое полное участие (в ПАСЕ - ред.) для восстановления доверия со странами Центральной и Восточной Европы, которые были скептично настроены по вопросу возвращения парламентской делегации (РФ)", - сказала Баттаини-Драгони.

ПАСЕ ранее приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.