Первую группу детей из Иркутской области отправят на отдых в четверг

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Первую группу детей численностью 250 человек из охваченных паводком районов Иркутской области в четверг отправят на отдых, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

"Около 670 родителей согласились направить детей на отдых. Где-то 250 уже буквально завтра мы отправляем первую группу детишек, пока в ближайшие районы. С правительством области здесь полный контакт идет", - сказал Мутко на совещании президента РФ с членами правительства.