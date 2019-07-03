Первую группу детей из Иркутской области отправят на отдых в четверг

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Первую группу детей численностью 250 человек из охваченных паводком районов Иркутской области в четверг отправят на отдых, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.
"Около 670 родителей согласились направить детей на отдых. Где-то 250 уже буквально завтра мы отправляем первую группу детишек, пока в ближайшие районы. С правительством области здесь полный контакт идет", - сказал Мутко на совещании президента РФ с членами правительства.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным МЧС РФ, погибшими числятся 20 человек, пропавшими без вести - 15.