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РИА Новости

Астронавты на МКС устранили утечку в системе переработки воды

Вчера, 17:29
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Астронавты Ник Хейг и Кристина Кук отремонтировали систему переработки воды на американском сегменте Международной космической станции (МКС), устранив небольшую утечку из системы, зафиксированную в апреле, сообщило НАСА.
На сайте НАСА отмечается, что астронавты сменили каталитический реактор в системе переработки воды, установленной в модуле Tranquility. В апреле была обнаружена небольшая утечка воды из реактора, которая постепенно привела к тому, что система перестала эффективно функционировать.
Система переработки воды предназначена для очистки грязной воды (конденсат из атмосферы МКС, дистиллят урины) с целью ее последующего использования экипажем станции в качестве питьевой.
На борту МКС сейчас находится экипаж из россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук.
Международная космическая станция. Архивное фото
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НАСАРИА Наука
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