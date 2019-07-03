Астронавты на МКС устранили утечку в системе переработки воды

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Астронавты Ник Хейг и Кристина Кук отремонтировали систему переработки воды на американском сегменте Международной космической станции (МКС), устранив небольшую утечку из системы, зафиксированную в апреле, сообщило НАСА.

На сайте НАСА отмечается, что астронавты сменили каталитический реактор в системе переработки воды, установленной в модуле Tranquility. В апреле была обнаружена небольшая утечка воды из реактора, которая постепенно привела к тому, что система перестала эффективно функционировать.

Система переработки воды предназначена для очистки грязной воды (конденсат из атмосферы МКС, дистиллят урины) с целью ее последующего использования экипажем станции в качестве питьевой.