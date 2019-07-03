В Нидерландах более 200 муниципалитетов ограничили употребление наркотиков

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 200 муниципальных районов Нидерландов запретили употреблять наркотики в общественных местах, сообщает портал Более 200 муниципальных районов Нидерландов запретили употреблять наркотики в общественных местах, сообщает портал NL Times со ссылкой на телеканал NOS.

По данным телеканала, 218 из 355 муниципальных районов внесли запрет на употребление наркотиков в таких местах, как парки, улицы и общественные здания.

Телеканал отмечает, что некоторые районы внесли запрет только для тех мест, которые могут стать источником потенциальных проблем. В частности, он распространяется для площади Меркатор в Амстердаме. Однако 60% муниципальных районов запретили употребление наркотиков во всех общественных местах. Роттердам пока является единственным из четырех крупнейших городов, который ввел общий запрет.

Основой правового регулирования обращения наркотических средств в Нидерландах служит Опиумный закон (Opiumwet), подписанный королевой Вильгельминой и действующий с 1928 года. В 1976 году в нем были закреплены различия между сильными и слабыми ("мягкими") наркотическими веществами, заложившие основу либеральной политики этой страны в отношении наркотиков.