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РИА Новости

Юрист оценил запрет Канады на въезд жителей Донбасса с паспортами РФ

Вчера, 16:34
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия признана всеми субъектами международного права и ее паспорта нельзя подвергать сомнению, прокомментировал адвокат Дмитрий Аграновский заявление МИД Канады о недопуске жителей ДНР и ЛНР в страну.
Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Канада намерена не допускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
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"Интересно, какой процент жителей ДНР и ЛНР вынуждены отменить свою поездку в Канаду, здесь доминирует юмористический аспект. Что касается правового аспекта, то это обычное нарушение норм международного права. Россия является членом ООН, государством, признанным всеми субъектами международного права. И как можно ее паспорта подвергать сомнению? Неважно, кем они получены, такие ограничения недопустимы", - заявил Аграновский РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев.
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Ситуация в ДНР и ЛНРХристя ФриландДНРДонбассМВД РФВладимир ПутинДмитрий АграновскийМоскваООНРоссияВ мире
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