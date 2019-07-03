Юрист оценил запрет Канады на въезд жителей Донбасса с паспортами РФ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия признана всеми субъектами международного права и ее паспорта нельзя подвергать сомнению, прокомментировал адвокат Дмитрий Аграновский заявление МИД Канады о недопуске жителей ДНР и ЛНР в страну.

Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Канада намерена не допускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами.

"Интересно, какой процент жителей ДНР и ЛНР вынуждены отменить свою поездку в Канаду, здесь доминирует юмористический аспект. Что касается правового аспекта, то это обычное нарушение норм международного права. Россия является членом ООН, государством, признанным всеми субъектами международного права. И как можно ее паспорта подвергать сомнению? Неважно, кем они получены, такие ограничения недопустимы", - заявил Аграновский РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.