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РИА Новости

Глава Кузбасса выразил соболезнования семье погибшего в Чечне полицейского

Вчера, 16:23
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Цивилев
Сергей Цивилев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 3 июл – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего в Чечне сотрудника кузбасской полиции Александра Дворникова, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что Александр Дворников был ранен во время нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе и погиб по дороге в госпиталь.
"Старшина полиции погиб, выполняя свой мужской долг. Защищая родину, Александр Дворников открыл ответный огонь по нападавшему, это поистине поступок мужчины, героя. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего", - приводятся в сообщении слова Цивилева.
Отмечается, что Александр Дворников родился 24 ноября 1985 года, проживал в Новокузнецке. Работал в мобильном взводе (в составе роты) ОБППСП Управления МВД России по городу Новокузнецку. За период службы погибший получил пять поощрений.
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"Сотрудники отделов Управления МВД России по городу Новокузнецку оказывают помощь и поддержку близким Александра Дворникова. В настоящий момент с семьей работают психологи Управления МВД России по городу Новокузнецку. Также будет оказана морально-психологическая поддержка в период церемонии похорон. В настоящий период времени проводится комплекс мероприятий по организации погребения. Семье погибшего будет выплачена материальная помощь", – подчеркивается в пресс-релизе.
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