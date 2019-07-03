Глава Кузбасса выразил соболезнования семье погибшего в Чечне полицейского

КЕМЕРОВО, 3 июл – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования семье погибшего в Чечне сотрудника кузбасской полиции Александра Дворникова, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что Александр Дворников был ранен во время нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе и погиб по дороге в госпиталь.

"Старшина полиции погиб, выполняя свой мужской долг. Защищая родину, Александр Дворников открыл ответный огонь по нападавшему, это поистине поступок мужчины, героя. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего", - приводятся в сообщении слова Цивилева.

Отмечается, что Александр Дворников родился 24 ноября 1985 года, проживал в Новокузнецке. Работал в мобильном взводе (в составе роты) ОБППСП Управления МВД России по городу Новокузнецку. За период службы погибший получил пять поощрений.